LEITOR CONDENA AS MEDIDAS DE TRUMP CONTRA DELEGAÇÕES NA COPA DO MUNDO

“O presidente dos EUA, no lugar de administrar o país, vive com suas insanidades. E agora, às portas do início da Copa do Mundo, parte a ser disputada nos EUA, também no México e no Canadá, decidiu se insurgir contra delegações aplicando revistas rigorosas na chegada na terra do Tio Sam. Um dos reflexos mais evidentes dessa política afeta diretamente a seleção do Irã, integrante do Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Devido às restrições de permanência em solo estadunidense impostas pela administração de Donald Trump, a delegação iraniana precisará retornar ao México imediatamente após a realização de suas três partidas da primeira fase. Outro ponto que repercutiu internacionalmente envolveu o árbitro somali Omar Abdulkadir. Escalado para atuar no torneio, o profissional foi deportado em um voo para a Turquia logo após o desembarque, sem que as autoridades norte-americanas apresentassem justificativas públicas detalhadas, mesmo com a documentação de viagem regularizada. O cenário tem levantado questionamentos também sobre a postura da entidade máxima do futebol. Muitos apontam uma suposta passividade por parte do presidente da Fifa, Gianni Infantino, diante das decisões de Washington. O silêncio atual contrasta com declarações anteriores de Infantino, que chegou a sugerir publicamente que Donald Trump seria merecedor do Prêmio Nobel da Paz. É brincadeira...”

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Paulo Panossian

São Carlos – SP