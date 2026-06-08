LEITOR FALA SOBRE EXPECTATIVA PARA A COPA
compartilheSIGA
“Com mais de 70 mil expectadores em Cleveland, nos EUA, e de olho no Marrocos, que enfrentará no próximo dia 13, na sua estreia na Copa, a Seleção Brasileira fez bom teste e venceu o Egito por 2 a 1. O técnico Carlo Ancelotti, teve mais uma oportunidade para observar seus atletas convocados fazendo 10 substituições. Com gols de Bruno Guimarães e Endrick, e de surpreendente lambança de Marquinhos, saiu o gol do Egito, de Zico (não do nosso galinho...). Se o Brasil, em seus dois últimos amistosos goleou o Panamá por 6 a 2 e derrotou o Egito por 2 a 1, as seleções ditas favoritas não foram bem no último teste. A Espanha empatou em 1 a 1 com o Iraque; Portugal sofreu para vencer o fraco Chile por 2 a 1 e a França perdeu para Costa do Marfim por 2 a 1. Porém, o nosso último adversário desta primeira fase da Copa do Mundo, a Escócia goleou a fraca Bolívia por 4 a 0. Mas esses resultados não representam nenhuma vantagem. O que realmente espera a torcida brasileira é que o Brasil faça uma excelente estreia contra o Marrocos, se classifique para próxima fase e derrote seus adversários em condições de conquistar o hexa campeonato. Ótimo técnico e jogadores talentosos aptos para servir a Seleção é o que não faltam!”
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP