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LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DAS ELEIÇÕES

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Estado de Minas
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Repórter
03/06/2026 02:00

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“Daqui a cinco meses estaremos caminhando rumo às urnas eletrônicas para que possamos fazer nossas escolhas para deputado federal, deputado estadual, distrital, senador, governador e presidente da República. Essas escolhas exigem seriedade: os escolhidos vão governar o nosso país. Significa que irão dirigir, administrar, trabalhar para o bem de todo o nosso território. Já erramos muito, as más escolhas predominam, com isso, vamos de mal a pior. Busquemos de verdade candidatos que têm suas vidas pautadas pela ética, cuja definição é 'conjunto de princípios e valores morais que orientam o que é certo ou errado'. Trocando em miúdos: o candidato precisa ter retidão moral, responsabilidade, respeito pela verdade, honestidade... Tiremos um tempinho para esmiuçar a vida daqueles que querem o nosso voto. Vamos levantar o tapete para ver o que tem debaixo dele.”

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JEOVAH FERREIRA
TAQUARI – DF

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