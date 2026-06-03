LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DAS ELEIÇÕES

“Daqui a cinco meses estaremos caminhando rumo às urnas eletrônicas para que possamos fazer nossas escolhas para deputado federal, deputado estadual, distrital, senador, governador e presidente da República. Essas escolhas exigem seriedade: os escolhidos vão governar o nosso país. Significa que irão dirigir, administrar, trabalhar para o bem de todo o nosso território. Já erramos muito, as más escolhas predominam, com isso, vamos de mal a pior. Busquemos de verdade candidatos que têm suas vidas pautadas pela ética, cuja definição é 'conjunto de princípios e valores morais que orientam o que é certo ou errado'. Trocando em miúdos: o candidato precisa ter retidão moral, responsabilidade, respeito pela verdade, honestidade... Tiremos um tempinho para esmiuçar a vida daqueles que querem o nosso voto. Vamos levantar o tapete para ver o que tem debaixo dele.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

JEOVAH FERREIRA

TAQUARI – DF