LEITOR OTIMISTA APÓS AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

“Não importa se jogou contra a fraca seleção do Panamá! Nossa Seleção em pleno Maracanã lotado, a caminho da Copa do Mundo, se despede da torcida brasileira com uma bela apresentação com direito a goleada de 6 a 2 sobre o Panamá! No primeiro tempo, com os ditos titulares foi morno com placar de 2 a 1. No segundo tempo, com um time B, que entre outros contou com entrada do volante Danilo, Endrick, Rayan e Igor Thiago, o Brasil reviveu 45 minutos de futebol envolvente com atletas demonstrando orgulho de servir à Seleção, que há muito não se via... Já com a delegação nos EUA, se preparam para mais um amistoso na próxima sexta-feira, contra o Egito. E no dia 13 deste mês a estreia na Copa contra a boa seleção do Marrocos. Oxalá, neste mês junho o país não celebre somente festas juninas, mas ótimas apresentações da nossa Seleção na primeira faze contra o Marrocos, Haiti e Escócia. E em julho quem sabe a consagração do hexa campeonato. Eu creio!”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP