Gestão do trabalho e competitividade globalizada

Em um mercado global que diariamente lida com transformações, garantir o sucesso do negócio requer adequações constantes das empresas – sejam elas pequenas, médias ou grandes. Hoje, a tecnologia impacta de forma contínua e acelerada a produção e o modo de operação. Diante dos desafios, estratégias que ofereçam respostas às expectativas dos colaboradores são fundamentais. Inovação, gestão da remuneração e ambiente saudável precisam estar em destaque nas planilhas para atestar a competitividade. No Brasil, que tem a seu favor o trunfo da elevada capacidade criativa dos seus trabalhadores, uma nova exigência tende a contribuir na melhoria dos processos internos e, consequentemente, no crescimento do país.

Desde a última terça-feira, está em vigor uma atualização na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) que altera a maneira como a saúde mental de funcionários deve ser considerada no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). No papel, a regra amplia a responsabilidade dos empregadores sobre fatores que podem levar ao adoecimento, como metas abusivas, jornadas exaustivas, pressão contínua, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização. Na prática, tira essas questões do campo subjetivo, colocando-as lado a lado com as demais demandas da atividade e provocando impactos trabalhistas, financeiros e até mesmo na reputação do negócio.

Mais do que antes, estar atento ao bem-estar dos colaboradores passa a ser requisito para reter e atrair os talentos que fazem a diferença no balanço final das empresas. Mas essa demanda na agenda corporativa brasileira necessita de uma profunda mudança administrativa e cultural para ser cumprida. A realidade mostra que o país ainda terá de percorrer um longo caminho para atingir a ampla implementação da normativa.

Segundo o Anuário de Benefícios e Práticas Corporativas 2026, 58,9% das empresas dizem estar “totalmente preparadas” para cuidar da saúde mental dos funcionários. Porém, somente 11,7% monitoram horas extras, 23,9% acompanham o clima organizacional e 44,9% analisam indicadores de rotatividade. Em relação aos planos de carreira e salários, que influenciam diretamente a vida dos empregados, 72% dos mapeados afirmam possuir, mas 37% dos colaboradores dizem que eles inexistem. Esses dados comprovam que há um cenário de adaptação lenta e, também, de dificuldades estruturais para colocar a saúde mental como item prioritário nas agendas corporativas.

A mudança regulatória impõe que o sofrimento psicológico relacionado ao trabalho deixe de ser encarado com ações superficiais, como palestras, cartilhas e discursos de acolhimento. O tema ganha valor de governança, mudando totalmente a atuação das lideranças. Além de medir e controlar a incidência de acidentes físicos, o uso de equipamentos de segurança e os perigos mecânicos, os gestores precisarão avaliar a exaustão emocional das equipes. Por outro lado, perceber que os ambientes adoecidos geram perdas operacionais, baixa produtividade e aumento de passivo traz a oportunidade de enfrentar os problemas, tornando o negócio capaz de progredir diante dos atuais parâmetros dos consumidores e dos trabalhadores.

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Com pressões diárias e uma concorrência sem fronteiras, não é possível fugir da garantia de relações sustentáveis no ambiente de trabalho. O empregador brasileiro precisa criar mecanismos flexíveis, assegurando a satisfação dos funcionários. Está claro que a geração que se prepara para dominar o mercado carrega determinação na busca de equilíbrio entre o profissional e o pessoal – e essa medida incorpora a saúde física e mental. O Brasil não pode ignorar essa nova ordem se quiser crescer e ser competitivo em âmbito globalizado.