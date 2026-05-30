O fim da escala 6x1 e as consequências ao setor empresarial

Karen Esteves - Advogada trabalhista

A proposta de redução da jornada semanal de trabalho e de superação do modelo de escala 6x1 representa uma das mais relevantes discussões do Direito do Trabalho brasileiro, especialmente pelos impactos econômicos, operacionais e regulatórios decorrentes da alteração do tempo à disposição do empregador sem correspondente redução remuneratória.



Embora o debate tenha sido inicialmente conduzido sob forte viés político e social, o avanço das discussões legislativas passou a deslocar a preocupação para o ambiente empresarial, sobretudo em setores cuja atividade econômica depende de operação contínua e presença física permanente da mão de obra.



A alteração da duração máxima do trabalho semanal, atualmente fixada no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, repercute diretamente sobre a composição do custo da hora trabalhada, exigindo das empresas reestruturações operacionais complexas e potencialmente onerosas.



A discussão ganha especial relevância diante das propostas legislativas que visam reduzir a jornada semanal para 40 horas, associadas à limitação prática da adoção da escala 6x1. Em termos econômicos, a principal consequência imediata da medida reside no aumento proporcional do custo do trabalho, especialmente para empresas que não possuem margem operacional para redução de produção, diminuição do horário de funcionamento ou absorção de perdas de produtividade.



O texto atualmente aprovado prevê implementação escalonada da nova jornada: a primeira fase entraria em vigor 60 dias após a promulgação da Emenda Constitucional, com redução para 42 horas semanais e consolidação prática do modelo 5x2; posteriormente, após período de transição de 14 meses, passaria a vigorar o limite definitivo de 40 horas semanais, sem redução salarial.



A preocupação do setor empresarial, contudo, concentra-se justamente no curto intervalo de adaptação operacional previsto pela proposta.



Setores como varejo, bares, restaurantes e franquias de alimentação, logística, facilities, portaria, limpeza, segurança privada, figuram entre os mais sensíveis aos efeitos da redução da jornada. Isso porque tais atividades dependem de operação contínua e maior concentração de demanda justamente em fins de semana e feriados, exigindo escalas permanentes de cobertura operacional. Nesse cenário, a diminuição das horas individuais trabalhadas tende a impor ampliação do quadro funcional, reorganização de turnos e possível aumento do volume de horas extras para manutenção da atividade econômica.



Estudos divulgados por entidades representativas do setor produtivo apontam impactos financeiros expressivos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por exemplo, estima aumento relevante do custo da hora trabalhada e reflexos negativos sobre a produtividade e o Produto Interno Bruto. Em igual sentido, representantes do comércio e do varejo alertam para a necessidade de recomposição de equipes e possível repercussão inflacionária decorrente do aumento dos custos operacionais.



Sob a perspectiva jurídica, a discussão ultrapassa a mera limitação temporal da jornada e alcança temas estruturais das relações de trabalho, incluindo negociação coletiva, compensação de jornada, banco de horas, escalas especiais e modelos diferenciados de contratação.



No caso específico da jornada 12x36, amplamente utilizada em setores hospitalares, de vigilância e facilities, eventual alteração constitucional poderá demandar profunda revisão de instrumentos coletivos atualmente vigentes, especialmente em razão da necessidade de compatibilização entre descanso semanal, limite constitucional de jornada e continuidade da atividade econômica.



Outro efeito colateral potencialmente relevante consiste no possível aumento da informalidade e da chamada “pejotização”. Pequenas e médias empresas, diante da elevação dos custos operacionais, podem ser incentivadas a migrar para estruturas contratuais mais flexíveis. Todavia, permanece consolidado na jurisprudência trabalhista o entendimento de que a contratação de pessoa jurídica para mascarar típica relação de emprego configura fraude trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT.



Nesse contexto, a adoção precipitada de modelos contratuais artificiais poderá ampliar significativamente a exposição das empresas a passivos trabalhistas futuros, incluindo reconhecimento de vínculo empregatício, condenações em verbas salariais e reflexos previdenciários e fundiários.



Além disso, a eventual redução da jornada demandará atuação preventiva das empresas em múltiplas frentes, incluindo:

» revisão de contratos de trabalho;

» reestruturação de escalas;

» adequação de bancos de horas;

» revisão de normas coletivas;

» reavaliação dos sistemas de controle de jornada;

estudos de impacto financeiro e operacional.

Embora a proposta já tenha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, a alteração constitucional ainda depende de deliberação pelo Senado Federal. Até o momento, não há calendário oficial definitivo para apreciação da matéria, embora o tema venha sendo tratado como prioritário em razão da forte repercussão política e econômica.



Mais do que uma discussão político-legislativa, a limitação da escala 6x1 inaugura um debate sobre sustentabilidade econômica, produtividade e equilíbrio entre proteção ao trabalhador e viabilidade empresarial.

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Nesse cenário, ganha relevância estratégica a advocacia trabalhista empresarial preventiva, cuja atuação será fundamental para auxiliar empresas na adaptação regulatória, mitigação de riscos e construção de modelos operacionais juridicamente seguros diante das transformações em curso no mercado de trabalho brasileiro.