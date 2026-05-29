Efeitos do fim da escala 6x1

"A aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 pela Câmara dos Deputados, por 472 votos a favor e 22 contra, acendeu o debate sobre os reais reflexos dessa medida para empresários e trabalhadores. Reduções de jornada são legítimas e saudáveis quando decorrem de negociações diretas mediadas por sindicatos, que hoje já consolidam uma média de 38,4 horas semanais adaptadas às realidades de cada setor.

No entanto, a imposição de uma transição generalizada para a jornada de 40 horas semanais com dois dias de folga pode trazer sérios desafios estruturais se ratificada pelo Senado. Setores essenciais e de uso intensivo de mão de obra – como o transporte aéreo, o comércio e os serviços de alojamento e alimentação – tendem a ser os mais prejudicados.

Como o projeto prevê uma transição de 14 meses sem redução salarial, o aumento imediato no custo operacional das empresas corre o risco de ser repassado aos consumidores, pressionando a inflação. Há também o receio de que a medida estimule a rotatividade de pessoal e a busca por contratações com pisos salariais menores para compensar as perdas.

Dados do Ministério do Trabalho apontam que,

dos 50,3 milhões de trabalhadores formais no país, cerca de 29,7 milhões (60%) já atuam no modelo 5x2, enquanto 14,8 milhões seguem na escala 6x1. Isso demonstra que o mercado já vinha se modernizando de forma gradual e setorial. Ao acelerar esse processo por vias legislativas, o governo e o Congresso parecem priorizar a agenda política do ano eleitoral em detrimento de uma análise técnica aprofundada, gerando um cenário de incerteza que pode culminar em desemprego, alta de preços e desaceleração do crescimento econômico."

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Paulo Panossian

São Carlos – SP