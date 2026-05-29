O termômetro da inércia

O mundo enfrenta uma fase de fracasso diplomático. Não bastassem as guerras que assolam o planeta, e seguem sem solução no horizonte, a crise climática também evidencia que o poder do diálogo anda em baixa entre os países e expõe o egoísmo das nações ricas diante de uma catástrofe que já cobra o seu preço.



Isso fica evidente diante de números e pesquisas que apontam que as temperaturas seguem subindo sem que haja qualquer ação coordenada para, pelo menos, tentar mitigar os estragos. O dado mais recente veio nesta quinta-feira, com um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial – e que não deixa nenhuma margem para o otimismo.



Ao apontar que as temperaturas médias globais permanecerão em níveis recordes entre 2026 e 2030, com 75% de chance de romper a barreira de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, a OMM – uma agência da ONU – formaliza o que já se sente na pele. O limite térmico que pautava os discursos em conferências virou pó. A humanidade cruzou a linha da prevenção, está além do chamado “ponto de não retorno” e entrou, de forma definitiva, na era da mitigação de danos.



Os dados não representam uma anomalia estatística. A probabilidade de 86% de que o recorde de calor de 2024 seja superado até o fim da década carrega implicações diretas para a economia.



Um planeta sistematicamente mais quente significa quebras de safra sucessivas, choques na oferta de alimentos e inflação persistente corroendo a renda das famílias. Esse cenário drena orçamentos públicos com a reconstrução de infraestruturas destruídas por eventos extremos e encarece o custo logístico. O clima desregulado deixou de ser pauta de fóruns ambientalistas para se consolidar como o principal vetor de instabilidade econômica deste século, uma situação que deverá se agravar com o super El Niño previsto para o fim deste ano.



Diante de um desafio dessa magnitude, o colapso climático deveria catalisar uma resposta pragmática e coordenada, que unisse todos os povos e países em um só esforço. O que se observa é o oposto. As nações ricas, detentoras do maior passivo histórico de emissões industriais, continuam a arrastar os pés no repasse de tecnologias e no financiamento de transições energéticas para os países mais vulneráveis. Em vez de encabeçar uma coalizão de adaptação, blindam suas economias e subsidiam paliativos locais, ignorando que a atmosfera não respeita fronteiras desenhadas em mapas ou acordos alfandegários.



Essa inércia tem um desdobramento previsível e ignorado: as grandes rotas de migração climática. Com o aumento contínuo das temperaturas, extensas faixas do globo caminham para se tornarem inabitáveis. Populações expulsas pela seca extrema, pela elevação dos oceanos e pelo esgotamento produtivo da terra não vão desaparecer: vão se mover. A negligência atual planta as sementes para crises de refugiados em escala inédita. Os países ricos fecham os olhos para isso, apostando na durabilidade de seus muros e barreiras legais. É uma aposta que a história já mostrou ser perdedora.

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Já é tarde para que as lideranças mundiais abandonem a ilusão de que o tempo está a seu favor. Não há mais lastro para celebrar cúpulas esvaziadas ou metas empurradas para a próxima década. A realidade exige adaptação urbana, corte real de emissões e responsabilização financeira imediata. Quando a fatura chegar, nenhuma riqueza nacional será suficiente para isolar os arquitetos dessa letargia do mundo que eles mesmos escolheram construir.