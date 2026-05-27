Taxa de homicídios: brasileiros ‘reféns da criminalidade’

"O Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ipea em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica que o número de homicídios no país caiu 6,9% entre 2023 e 2024, totalizando 42.590 casos. Esse número representa uma média de 4,9 homicídios por hora, o que corresponde a uma taxa de 20,1 assassinatos por 100 mil habitantes.

Em 11 anos, houve uma redução de 29,6% nos números absolutos de mortes registradas, visto que, em 2014, o total de homicídios girava em torno de 60 mil casos. Por outro lado, as chamadas 'mortes indeterminadas' – óbitos nos quais o Estado não conseguiu identificar se a causa foi homicídio, suicídio ou acidente – atingiram o recorde de 17.024 ocorrências, um aumento de 3.311 casos em relação a 2023.

Os estados que apresentaram as maiores quedas nos homicídios foram Amapá (30%), Tocantins (26,7%) e Sergipe (24,8%). Ainda de acordo com os dados do Atlas da Violência, os menores índices de homicídios no país em 2024 foram registrados em São Paulo (com média de 6,6 homicídios por 100 mil habitantes), Santa Catarina (8,1), Distrito Federal (10,3) e Minas Gerais (12,8). Contudo, a média nacional de 20,1 assassinatos por 100 mil habitantes no Brasil continua vergonhosa. Não é por outra razão que a população brasileira segue refém da criminalidade."

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Paulo Panossian

São Carlos – SP