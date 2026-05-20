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LEITOR FALA SOBRE EPISÓDIO ENVOLVENDO MINISTRO DO STF

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Estado de Minas
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Repórter
20/05/2026 02:00

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“Parece que o ministro do STF, Flávio Dino, aprecia os holofotes. Caso contrário, teria explicado melhor o episódio que relatou em suas redes sociais nesta segunda-feira (18). Segundo o ministro, ele teria sido ameaçado por uma funcionária de uma companhia aérea em um aeroporto que, ao reconhecê-lo pelo cartão de embarque, disse a um policial judicial que 'seria melhor matar do que xingar o ministro do STF'. Ora, em qual aeroporto isso aconteceu? De qual companhia era a funcionária? Da forma como foi colocado, fica a impressão de uma denúncia vazia, já que Dino tampouco informou se tomaria providências legais contra a agressora. Trata-se de um desserviço. Como cidadão responsável e, principalmente, como membro da Suprema Corte, ele deveria dar o exemplo e esclarecer o episódio minuciosamente. Afinal, se essa funcionária estiver fora de suas faculdades mentais, pode vir a ameaçar outros passageiros. O país precisa de clareza, não de mistérios.”

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PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP

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