A garantia da transparência nos concursos públicos no Brasil

Grauther Nascimento

Advogado e sócio de Mauro Menezes & Advogados

O aumento do número de concursos públicos em todo o país reacendeu um debate essencial para a administração pública brasileira: a necessidade de garantir transparência, motivação e respeito ao devido processo legal em todas as etapas dos certames. Em abril de 2026, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a previsão de nomeação de centenas de aprovados na segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CNPU), consolidando o modelo como uma das principais portas de ingresso ao serviço público federal. Paralelamente, estados e municípios seguem promovendo seleções para recomposição de quadros em diversas áreas.



Embora os concursos públicos representem instrumento indispensável para assegurar meritocracia e impessoalidade no acesso aos cargos públicos, ainda são recorrentes situações em que candidatos se deparam com falhas na elaboração, aplicação e correção das provas. Em muitos casos, irregularidades acabam comprometendo o esforço de milhares de pessoas que dedicam meses, ou até anos, de preparação intensiva.



A realização de um concurso público não transfere integralmente à banca examinadora a responsabilidade pelos atos praticados. Ao contratar instituições privadas para organizar certames, a administração pública compartilha com elas prerrogativas e deveres típicos do Direito Administrativo. Assim, mesmo possuindo natureza jurídica privada, as bancas examinadoras devem observar rigorosamente os princípios constitucionais que regem a atuação estatal, especialmente os previstos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



Nesse contexto, a transparência na correção das provas e a motivação dos atos administrativos deixam de ser mera formalidade burocrática para se tornarem garantias fundamentais dos candidatos. Não se admite que avaliações, sobretudo em fases subjetivas, sejam conduzidas de forma arbitrária, sem critérios claros e sem a possibilidade efetiva de contestação.



A experiência recente do próprio CNPU evidencia a relevância do tema. A primeira onda de judicialização do concurso, em 2024, concentrou-se na revisão de questões objetivas que continham erros materiais ou ausência de respaldo técnico na bibliografia indicada. Em seguida, surgiram inúmeras discussões relacionadas às notas atribuídas nas provas discursivas, especialmente diante da ausência de fundamentação individualizada por parte das bancas examinadoras.



É justamente nessa etapa que se verifica uma das práticas mais problemáticas dos concursos contemporâneos: a divulgação de notas desacompanhadas da indicação precisa dos critérios supostamente descumpridos pelos candidatos. Frequentemente, os concorrentes recebem apenas uma pontuação global, sem acesso ao espelho individualizado de correção ou às razões concretas que justificaram eventual perda de pontos.



Esse modelo viola frontalmente os princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos. Afinal, não há como exercer plenamente o direito ao recurso administrativo sem conhecer os fundamentos específicos da avaliação realizada. O candidato é colocado em posição de manifesta desigualdade, obrigado a impugnar genericamente uma decisão cuja fundamentação sequer lhe foi apresentada.



Importa destacar que a exigência de motivação não se limita às provas discursivas. Toda fase de concurso que envolva análise subjetiva, como prova oral, avaliação de títulos, exame psicotécnico, investigação social ou análise de vida pregressa, deve observar parâmetros mínimos de transparência e justificativa individualizada.



A jurisprudência brasileira já consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para redefinir critérios técnicos de correção. Contudo, é igualmente pacífico que compete ao Judiciário controlar a legalidade dos atos administrativos, especialmente quando houver ausência de motivação, violação ao edital ou afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade.



Por isso, é fundamental que os candidatos acompanhem atentamente todas as etapas do certame e utilizem adequadamente os mecanismos administrativos disponíveis. Recursos contra gabaritos preliminares, pedidos formais de acesso ao espelho de correção e requerimentos de fundamentação individualizada são medidas indispensáveis não apenas para eventual revisão administrativa, mas também para subsidiar futuras medidas judiciais, quando necessárias.



Muitas vezes, a resposta, ou mesmo a negativa infundada apresentada pela banca examinadora, constitui elemento decisivo para que o Poder Judiciário reconheça eventual ilegalidade na condução do concurso. Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao candidato demonstrar concretamente os vícios existentes.



A consolidação de uma cultura de transparência nos concursos públicos interessa não apenas aos candidatos, mas à própria administração pública. Processos seletivos mais claros, motivados e auditáveis reduzem judicializações, fortalecem a credibilidade institucional das bancas examinadoras e asseguram maior legitimidade às nomeações realizadas.

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Em um país em que o concurso público representa, para milhões de brasileiros, um dos principais instrumentos de ascensão social e estabilidade profissional, garantir lisura e transparência na seleção não é mera opção administrativa. Trata-se de obrigação constitucional indispensável à preservação da confiança da sociedade nas instituições públicas.