Flávio e Vorcaro

"Flávio Bolsonaro disse que não tem que justificar nada para ninguém, referindo-se ao ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador está enganado, pois chegou ao Congresso Nacional através dos votos de seus eleitores, que têm todo o direito de saber seus eventuais envolvimentos com criminosos. Caso a Polícia Federal encontre provas de negócios ilícitos entre os dois, Flávio deverá ser punido com todo o rigor da lei, pois é um político e deve dar o exemplo de honestidade, ética e seriedade."

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José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte