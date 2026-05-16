LEITOR COMENTA ‘PATROCÍNIO DE CINEBIOGRAFIA’ DE JAIR BOLSONARO

“O mundo gira e a Lusitana roda. A Lusitana ainda roda, mas o mundo capota. Quis o destino que a descoberta das tramoias do clã Bolsonaro ocorresse por meio do 'patrocínio' de uma 'cinebiografia' do patriarca do clã, o ex-presidente hoje preso em regime domiciliar, Jair Bolsonaro. As artes, em todas as suas manifestações, não fazem parte das preferências da extrema direita. Muito pelo contrário: a cultura costuma ser tratada com desprezo, tanto que a pasta foi rebaixada para secretaria no governo Bolsonaro e, aliás, nunca esqueçamos a performance nazifascista do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim. A produção do filme tem orçamento de 134 milhões de reais (US$ 24 milhões). Já os cinco filmes brasileiros indicados ao Oscar, somados, tiveram orçamento aproximado de R$ 125,5 milhões.Algo, definitivamente, está fora do script.”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP