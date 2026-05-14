A urgência de um trânsito mais seguro e consciente

EDISON NERES BARBOSA - Mestre em educação e professor dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter

O Maio Amarelo é um movimento internacional que tem como objetivo conscientizar a população sobre a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes nas vias. A iniciativa surge como um alerta diante dos altos índices de mortes e feridos, promovendo uma reflexão coletiva sobre atitudes individuais, responsabilidades sociais e a necessidade de políticas públicas mais eficazes voltadas à mobilidade urbana.



No Brasil, assim como em diversos países, o mês de maio é marcado por campanhas educativas e ações que incentivam comportamentos mais seguros e responsáveis no trânsito. A cor amarela, símbolo da campanha, remete aos sinais de atenção e advertência, reforçando a necessidade de prudência por parte de todos os usuários das vias.



Nesse contexto, o trânsito deve ser compreendido como um espaço de convivência social, no qual motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres compartilham a responsabilidade pela preservação da vida.



Estudos e levantamentos oficiais reforçam que o fator humano é o principal responsável pelos acidentes de trânsito. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que cerca de 83% dos acidentes em rodovias federais brasileiras têm como causa principal comportamentos como distração, imprudência e desatenção.



Entre os fatores de risco mais comuns está o uso do celular ao volante, prática admitida por aproximadamente 19,5% dos motoristas brasileiros, segundo pesquisas recentes, o que compromete a atenção e eleva significativamente o risco de acidentes.



O consumo de álcool antes de dirigir também segue como um problema relevante – de acordo com levantamentos do Ministério da Saúde, cerca de 5,3% dos condutores relatam esse comportamento, que afeta reflexos e a capacidade de julgamento.



Além disso, o excesso de velocidade permanece como uma das principais causas de acidentes graves, reduzindo o controle do veículo e aumentando a gravidade das colisões.



As consequências desses comportamentos são alarmantes. Em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 37 mil mortes no trânsito, associadas a atitudes imprudentes que poderiam ser evitadas. Esses dados evidenciam a urgência de mudanças tanto no comportamento individual quanto nas ações coletivas.



Nesse contexto, o Maio Amarelo também reforça a importância de políticas públicas eficazes, como investimentos em infraestrutura, melhoria da sinalização, fiscalização e educação para o trânsito. A formação de cidadãos conscientes desde a infância, por meio da educação, é fundamental para a construção de uma cultura de respeito, empatia e responsabilidade.

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Assim, torna-se essencial que a conscientização sobre segurança no trânsito não se limite ao mês de maio, mas seja contínua ao longo do ano. O envolvimento de toda a sociedade é indispensável para transformar o trânsito em um espaço mais seguro, humano e comprometido com a valorização da vida.