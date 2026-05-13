Acordo UE/Mercosul: uma parceria com oportunidades para Minas Gerais

MARIAN SCHUEGRAF



Embaixadora da União Europeia no Brasil



A entrada em vigor provisória do acordo entre o Mercosul e a União Europeia inaugura uma nova etapa nas relações econômicas entre as duas regiões – e abre oportunidades concretas para estados brasileiros como Minas Gerais.

Para Minas, o potencial é claro. Em 2025, pouco mais de 16% das exportações do estado – cerca de R$ 40 bilhões – tiveram como destino a União Europeia. Esse vínculo já é sólido em setores tradicionais, como o café, do qual quase metade das exportações mineiras segue para o mercado europeu.

Mas o acordo permite ir além. Minas reúne condições para ampliar sua presença em segmentos de maior valor agregado e intensivos em tecnologia. O estado já se destaca na exportação de bens industriais: quase 37% das vendas de produtos farmacêuticos têm como destino a União Europeia, evidenciando capacidade de inserção em cadeias produtivas mais sofisticadas.

Há também espaço para crescer em outros segmentos. No caso das carnes bovinas congeladas, apenas 4,5% das exportações foram destinadas ao mercado europeu. Com a ampliação de cotas prevista no acordo, esse acesso tende a se expandir, criando novas oportunidades para o setor.

Como um dos maiores polos industriais do Brasil, Minas Gerais já atrai investimentos produtivos europeus em diversos setores. O acordo pode aprofundar essa integração, facilitando parcerias tecnológicas, estimulando inovação e ampliando a participação de empresas mineiras em cadeias globais de valor.

O estado também possui potencial relevante na exploração de minerais críticos, essenciais para as transições verde e digital. A parceria com a União Europeia pode apoiar o desenvolvimento sustentável desses recursos, agregando valor localmente e fortalecendo a indústria associada – desde a extração até etapas mais avançadas de processamento.

Em termos mais amplos, o acordo representa uma abertura sem precedentes ao mercado europeu, com mais de 450 milhões de consumidores. Ao eliminar tarifas para a grande maioria dos produtos e estabelecer regras claras, reduz custos, aumenta a previsibilidade e melhora o ambiente de negócios.

Também cria condições mais favoráveis para investimentos. A União Europeia já é o principal investidor estrangeiro no Mercosul, e o acordo deve impulsionar novos projetos em infraestrutura, tecnologia e energia, alinhados à estratégia Global Gateway da UE.

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Mais do que um marco comercial, trata-se de um compromisso com crescimento sustentável e com o multilateralismo, incluindo o Acordo de Paris de combate ao aquecimento global. É o início de uma nova fase – mais dinâmica, mais integrada e mais promissora – na parceria entre nossas regiões.