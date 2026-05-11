O Brasil e as novas relações de trabalho

O Brasil e o mundo vêm atravessando uma mudança no modo das relações de trabalho, motivada pelo desenvolvimento e pela aplicação crescente da inteligência artificial (IA). A atual pressão global por reduzir a jornada física e a aceleração da adoção de tecnologias para a realização de tarefas repetitivas permitem que a força humana se concentre em atividades de maior valor agregado. Essa discussão reflete uma alteração estrutural na percepção de produtividade e bem-estar, confrontando modelos tradicionais de gestão com as novas demandas do mercado.



A IA impacta de forma contínua a produção, o trabalho e a prestação de serviço. Com uma economia evoluindo rapidamente e concomitantemente aos impactos do avanço digital, estar atento à qualidade de vida dos colaboradores é uma prática fundamental. Diante de um cenário complexo, reter funcionários qualificados torna-se um diferencial essencial para o sucesso dos negócios.

Além disso, hoje o engajamento da força de trabalho é extremante dinâmico e reúne uma gama de especificidades, indo além da relação entre produtividade e salário. Do ponto de vista do empregador, a expertise dos parceiros encabeça essa equação, mas, em contrapartida, é preciso considerar diversos aspectos para motivar e cativar as aspirações dos profissionais.

O trabalho remoto, por exemplo, amplia o campo de oportunidades em um ambiente de ampla concorrência, uma vez que o contratante pode estar em qualquer lugar do planeta. Nessa via de mão dupla, as empresas conseguem recrutar pessoas que residem em qualquer parte do globo para ocupar posições em seus quadros.

Essas novas possibilidades transformam também a expectativa dos colaboradores sobre a política que define como serão recompensados. Componentes variáveis, como bônus ou prêmios vinculados a ações, são condições que ganham espaço em múltiplas áreas. Sem contar a garantia da satisfação pessoal, com a adequação de jornadas e a entrega de ferramentas para a execução da atividade.

A transição para um outro paradigma nessas relações, mesmo tendo se intensificado a partir da COVID-19, não é apenas uma resposta à pandemia. Toda essa nova ordem surge como o resultado da convergência entre tecnologias disruptivas e uma visão renovada sobre o valor do tempo. Tanto no Brasil quanto no cenário mundial, o que se percebe é o abandono da estrutura focada em presença física e controle para um modelo centrado em flexibilidade, competência digital e bem-estar.

A geração que está entrando no mercado demonstra determinação para decidir seus próximos passos e não abrir mão das suas aspirações. Diante disso, as empresas são levadas a reconhecer esse fato se quiserem garantir habilidades no quadro de pessoal que aumentem a competitividade. As relações de trabalho não estão apenas mudando, estão sendo redesenhadas para serem mais ágeis, tecnológicas e, idealmente, mais atentas às necessidades humanas fundamentais, como descanso e maior presença familiar.

O trabalho caminha para uma referência essencialmente individualizada na forma e coletiva no propósito, com a autonomia se transformando na moeda mais valiosa de ambas as partes. O diferencial humano migrará para a criatividade estratégica e, principalmente, para a capacidade de tomar decisões baseadas naquilo que a IA entrega no campo técnico e de exame de dados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Brasil possui uma população extremamente criativa, característica primordial para o mercado da inovação. No entanto, para ser um protagonista na economia do futuro, o país precisa enfrentar desafios estruturais que vão desde o ensino até a modernização da legislação. E essa adequação exige um esforço coordenado entre governo, setor privado e, especialmente, com a participação da sociedade.