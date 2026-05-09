LEITOR COMPARA O IMPERADOR CIRO A POLÍTICO COM O MESMO NOME

“Ciro, o Grande, fundador do Império Aquemênida no século VI a.C., é personagem marcante da Antiguidade por suas conquistas militares e pela forma tolerante como governava os povos submetidos ao seu domínio, com respeito às diferentes culturas, permitindo, inclusive, o retorno de populações exiladas às suas terras de origem, como os judeus cativos na Babilônia, conforme relatado nos livros bíblicos de Esdras e Isaías, que chega a mencionar Ciro como instrumento escolhido por Deus para restaurar Israel. O Cilindro de Ciro, um dos mais importantes artefatos arqueológicos da humanidade, registra medidas tomadas após a conquista da Babilônia, sendo frequentemente associado à ideia de uma das primeiras declarações de direitos humanos da história. Já Ciro Nogueira, o minúsculo, é o senador presidente do PP, alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, que em sua decisão acerca da organização criminosa visada, pontuou: 'Trata-se de elementos que indicam, em status de alegação, a possível prática de atos de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e continuidade delitiva'. Se o nome do segundo foi inspirado pelo primeiro, um nome histórico foi conspurcado.”

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Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru – SP