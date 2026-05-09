Caso Master atinge novo patamar político-institucional

A quinta fase da Operação Compliance Zero elevou o patamar político da investigação sobre o Banco Master e abriu uma nova frente de desgaste institucional para o Congresso Nacional ao alcançar o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista (PP), um dos principais articuladores do Centrão, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e figura estratégica da oposição ao governo Lula. Com isso, a Polícia Federal (PF) ingressou numa zona de grande sensibilidade política e institucional, na qual qualquer passo em falso pode comprometer o inquérito e a credibilidade das instituições encarregadas de conduzi-lo.



A decisão do ministro André Mendonça, do STF, ao autorizar medidas cautelares, reconheceu indícios, ainda que em juízo preliminar, de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro. A investigação deixou de ser apenas um caso de irregularidades financeiras para se transformar numa apuração de caráter penal com potencial de atingir o núcleo político que orbitou o poder nos últimos anos.



A proximidade entre Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro era conhecida nos bastidores de Brasília. Evidentemente, amizade não constitui crime. Relações pessoais entre políticos e empresários fazem parte da dinâmica do poder em qualquer democracia. Entretanto, pagamentos mensais, aquisição de participação societária com deságio expressivo, custeio de viagens internacionais e suposta elaboração de emenda parlamentar pelo próprio banco levam essa relação para outro patamar.



Nesse ponto, a investigação toca num nervo exposto da República: as relações patrimonialistas entre poder econômico e influência parlamentar. Segundo a PF, a Emenda nº 11 à PEC 65/2023, apresentada por Ciro Nogueira, teria sido redigida pela assessoria do Banco Master para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Caso confirmada, a denúncia revela algo mais grave do que lobby parlamentar: indicaria a captura da iniciativa legislativa por interesses privados diretamente vinculados ao sistema financeiro.



O FGC é um mecanismo essencial para a estabilidade bancária e para a confiança dos depositantes. Sua estrutura não pode operar sob influência de grupos econômicos interessados em ampliar artificialmente sua proteção patrimonial. O risco, nesse caso, ultrapassa a esfera criminal e alcança a própria segurança do sistema financeiro nacional. Precisamente por causa dessa gravidade, a investigação precisa se blindar contra precipitações, vazamentos seletivos e contaminação política.



A história recente brasileira demonstra que operações policiais de grande impacto frequentemente sucumbem à pressão da disputa partidária, transformando-se em instrumentos de guerra política, ou são desmoralizadas pela fragilidade das provas apresentadas. O país conhece bem os efeitos devastadores de processos conduzidos sob espetáculo midiático e insuficiência jurídica. O ministro André Mendonça foi prudente ao rejeitar a prisão cautelar do senador e garantir ao investigado o direito ao devido processo legal. Medidas restritivas, sem recorrer a decisões extremas, são compatíveis com a necessidade de aprofundar a coleta de provas sem alimentar acusações de perseguição política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema, sugere que a prioridade da investigação está na reconstrução dos fluxos patrimoniais e societários que sustentariam o suposto arranjo ilícito. O problema é que o avanço das apurações inevitavelmente produzirá reações políticas cada vez mais intensas. Ciro Nogueira não é um parlamentar periférico. Qualquer movimento contra ele terá repercussões no Congresso, nas alianças eleitorais de 2026 e nas relações entre STF, PF e classe política. É justamente aí que reside o maior desafio institucional da Operação Compliance Zero.