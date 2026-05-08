LEITOR DEFENDE A IMPORTÂNCIA DO VOTO CONSCIENTE

“Este ano teremos eleições, exceto eleições municipais. Lembremos do 8 de janeiro de 2023 e não nos esqueçamos de que poderíamos estar hoje vivendo uma ditadura. Cruz credo! Lembremos que aquele que desejava permanecer no poder por tempo indeterminado, ou seja, continuar a qualquer custo, tinha ao seu lado os filhos que engrossavam o coro quando o papai gritava para o Brasil todo ouvir o seu maldito desejo. Não caiamos em conversa fiada. Não podemos correr riscos. Temos o dever de proteger a nossa democracia. Não podemos dormir de botina. Hoje ele faz cara de anjo, mas ontem...”

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JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF