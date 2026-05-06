LEITOR COMENTA PROPOSTAS PARA O BRASIL

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Estado de Minas
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Repórter
06/05/2026 02:00

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“Como vamos acreditar que Pindorama pode dar certo? Na perspectiva de ganhar votos, vêm as notícias absurdas. Guilherme Boulos anunciou que a escala 6x1 acabou para o privilegiado funcionalismo público federal. Ao mesmo tempo, o governo lança o Desenrola 2.0, já que o 1.0 não conseguiu resolver o problema do endividamento monstruoso da população. Como o povo está patético, apático e abestalhado, principalmente o imenso exército de dependentes que recebe bolsas e não trabalha, resta implorar a Deus para que aconteça uma reviravolta.”

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Kleber Pereira Gonçalves
Belo Horizonte

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