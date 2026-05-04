LEITOR COMEMORA VIGÊNCIA DO ACORDO MERCOSUL-UE

“Demorou, mas valeu apena! É para comemorar a vigência do maior bloco comercial do mundo entre Mercosul e União Europeia. Formalizada as negociações em 1999, durante a Cúpula América Latina, Caribe e UE no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, enfim, tivemos o início oficial do acordo comercial. O bloco vai beneficiar uma população de 720 milhões de pessoas (270 milhões do Mercosul e 450 milhões da UE). Cinco mil produtos brasileiros exportados para UE terão tarifa zero. Segundo especialistas, em 12 meses o acordo deve propiciar incremento de US$ 1 bilhão nas nossas exportações. Enquanto os EUA, pelas mãos do inconsequente Donald Trump, se afastam de parceiros em função de medidas insanas, o Mercosul e a União Europeia, em sentido contrário, fazem um acordo comercial de grande relevância, que, certamente, vai beneficiar muita gente com a possibilidade de consumir produtos com preços mais baixos, além de possibilitar a criação de empregos.”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP