Limitar pedidos de benefícios resolverá os problemas do INSS?

A fila do INSS não decorre apenas de requerimentos duplicados, mas de um conjunto de fatores que inclui déficit de servidores, complexidade normativa e alta litigiosidade. É razoável supor que as novas restrições possam ampliar o número de ações judiciais contra a autarquia



João Badari

Advogado especialista em Direito Previdenciário



A recente publicação da Instrução Normativa nº 203/2026 pelo INSS trouxe uma mudança relevante na dinâmica dos requerimentos administrativos previdenciários. A partir de agora, o segurado não poderá apresentar múltiplos pedidos para o mesmo tipo de benefício enquanto ainda estiver em curso o prazo para recurso da decisão anterior. A medida alcança aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada, mas não se aplica aos pedidos de revisão nem aos benefícios por incapacidade.

A justificativa oficial é clara: reduzir a fila de análise, que chegou a cerca de 2,8 milhões de requerimentos em março de 2026. Dados internos indicam que mais de 40% dos pedidos reapresentados ocorrem em até 30 dias após a decisão inicial, o que, segundo o INSS, gera duplicidade de protocolos e sobrecarga administrativa.

À primeira vista, a medida parece racional. A multiplicidade de requerimentos para o mesmo benefício, muitas vezes apresentados de forma simultânea ou em curto espaço de tempo, de fato compromete a eficiência do sistema. Evitar essa duplicidade pode permitir melhor organização da fila e maior celeridade na análise dos pedidos inéditos.

No entanto, a questão exige análise mais aprofundada.

O processo administrativo previdenciário possui peculiaridades próprias. Trata-se de um ambiente em que o segurado, muitas vezes sem assistência técnica adequada, formula seu pedido inicial de maneira incompleta ou imprecisa. Não é raro que novos requerimentos sejam apresentados com documentação adicional, correções ou até mesmo com fundamento jurídico diverso, na busca pelo melhor benefício.

Nesse contexto, a vedação à reapresentação imediata do pedido pode representar mais do que uma simples medida de gestão. Pode significar, na prática, a limitação do direito do segurado de corrigir sua própria postulação administrativa.

É preciso lembrar que o direito previdenciário é regido pelo princípio do melhor benefício, que impõe à Administração o dever de conceder ao segurado a prestação mais vantajosa dentre aquelas a que ele faz jus. Ao restringir a possibilidade de novos requerimentos durante o prazo recursal, cria-se um cenário em que o erro inicial, seja do segurado, seja da própria Administração, passa a produzir efeitos mais gravosos.

Outro ponto sensível diz respeito ao direito fundamental de petição. A Constituição Federal assegura a todos o direito de apresentar requerimentos aos órgãos públicos, independentemente do pagamento de taxas. Qualquer limitação a esse direito deve ser analisada com cautela, especialmente quando pode impactar diretamente o acesso a benefícios de natureza alimentar.

A controvérsia tende a se intensificar diante de interpretações divergentes sobre o alcance da norma. Enquanto uma leitura mais restritiva indica que a vedação se limita ao prazo de 30 dias para interposição de recurso, há quem sustente que a proibição poderia se estender por toda a tramitação do processo administrativo. Se prevalecer essa segunda interpretação, o impacto sobre os segurados será significativamente maior.

Sob a perspectiva institucional, a medida também revela um problema estrutural mais profundo. A fila do INSS não decorre apenas de requerimentos duplicados, mas de um conjunto de fatores que inclui déficit de servidores, complexidade normativa, alta litigiosidade, frequentemente decorrente de erros nas análises e concessões de benefícios, e, mais recentemente, a ampliação do uso de sistemas automatizados. É razoável supor que as novas restrições possam, inclusive, ampliar o número de ações judiciais contra a autarquia.

A utilização de inteligência artificial, hoje responsável por parcela significativa das concessões, embora represente avanço tecnológico, também traz desafios relacionados à qualidade das decisões e à necessidade de revisão humana em casos mais complexos.

Nesse cenário, limitar o número de pedidos pode atuar sobre um sintoma, mas não resolve, por si só, a causa do problema.

Do ponto de vista prático, a nova regra impõe mudança relevante na atuação de advogados e segurados. A fase inicial do requerimento administrativo passa a exigir ainda mais cuidado, planejamento e adequada instrução probatória. O protocolo deixa de ser um ponto de partida passível de ajustes sucessivos e passa a se aproximar de uma peça que precisa nascer tecnicamente estruturada.

Por outro lado, a medida também pode abrir espaço para novas discussões judiciais, especialmente em situações em que a reapresentação do pedido decorra de fato novo, documentação superveniente ou alteração relevante na condição do segurado. O desafio será encontrar o equilíbrio entre eficiência administrativa e garantia de direitos fundamentais.

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A redução da fila do INSS é um objetivo legítimo e necessário. No entanto, soluções que impactam diretamente o acesso do cidadão à Previdência Social precisam ser cuidadosamente calibradas, sob pena de transformar a busca por eficiência em um novo obstáculo para aqueles que mais dependem do sistema.