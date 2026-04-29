O recado do rei

Primeira visita de Estado de um monarca britânico aos EUA em quase 20 anos, o périplo de quatro dias do rei Charles III já é histórico por vários motivos. O principal deles foi o discurso que ele fez ontem, diante do Congresso americano, em que entregou a moderação que a diplomacia ocidental desesperadamente demanda. Mas há um subtexto tão importante quanto o conteúdo do pronunciamento: Charles III é, talvez, o único líder no mundo capaz de fazer Donald Trump ouvir. Não porque o convença, mas porque Trump o reconhece como um igual.



Na sua fala, Charles III tentou ancorar a histórica relação entre Londres e Washington, hoje fustigada por ruídos políticos e recuos comerciais. O monarca britânico também exaltou a Otan e reiterou que Estados Unidos e Reino Unido têm o "dever de promover a paz".



O momento entre os dois países, afinal, é o mais tenso possível. O presidente dos Estados Unidos ressente a falta de engajamento dos aliados da aliança militar no confronto contra o Irã. A Casa Branca chegou a ameaçar a Espanha com uma suspensão da Otan e rever a visão da soberania britânica sobre as ilhas Malvinas – ponto extremamente sensível desde a guerra entre Argentina e Reino Unido em 1982.

A tese central do pronunciamento de Charles III é irretocável: em tempos de fragmentação e conflito, a estabilidade global exige que as duas potências atuem com previsibilidade. O problema é que a liturgia da realeza, por mais impecável e simbólica que seja, esbarra inevitavelmente no pragmatismo árido da política contemporânea.



A defesa de uma ordem global pautada pela moderação soa reconfortante, mas precisa de tração no mundo real. Convencer o governo norte-americano, hoje fortemente inclinado ao isolacionismo, de que o ônus da segurança global ainda vale a fatura é uma tarefa hercúlea. Contudo, se há um emissário capaz de perfurar a couraça de desconfiança de Trump, este é justamente Charles III. Não pela força dos argumentos, mas pela natureza de quem os profere. Trump não escuta quem considera inferior. E, na sua hierarquia particular de poder, quase todos são.



A eficácia dessa ofensiva diplomática reside na compreensão exata de como Donald Trump enxerga e exerce o próprio poder. Avesso a burocratas e impaciente com as engrenagens lentas das democracias tradicionais, o presidente americano opera sob uma lógica digna de uma monarquia absolutista: prioriza a lealdade pessoal em detrimento das instituições, valoriza a estética da autoridade e frequentemente conduz a geopolítica como uma extensão de interesses dinásticos e familiares. No fundo, Trump sempre se comportou menos como um presidente eleito e mais como alguém que acredita ter nascido para governar.



É exatamente essa arquitetura psicológica que transforma Charles III em uma ferramenta inestimável para o resto do mundo. Para um líder que já conquistou tudo o que o dinheiro e as urnas podem oferecer, e que frequentemente despreza políticos tradicionais por considerá-los fracos ou transitórios, a Coroa britânica ostenta a única moeda que ele ainda reverencia: a legitimidade histórica inquestionável. Diante de um rei, Trump não precisa fingir grandeza. Ele simplesmente a reconhece no outro e, nesse espelho, também a enxerga em si mesmo: não um mero chefe de Estado ou um pedinte comercial, mas um par genuíno, talvez o único que admite existir.



É essa reverência, nascida não da humildade, mas da arrogância, que abre uma fenda singular na muralha isolacionista de Washington. Onde primeiros-ministros e presidentes esbarram no desdém transacional do republicano, a mística real estabelece um canal direto de respeito mútuo. Trata-se de uma ponte de puro pragmatismo camuflada de pompa, uma brecha diplomática que o resto do mundo precisa urgentemente explorar se quiser manter a engrenagem global funcionando.



Aplausos no Capitólio, no entanto, não assinam tratados nem financiam a defesa coletiva. O aceno de Charles III é um passo diplomático inteligente, mas é necessário converter o respeito reverencial de Washington em acordos comerciais tangíveis e parcerias estratégicas que não mudem de direção a cada novo ciclo eleitoral.

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Não há margem para deslumbramentos institucionais. O rei entregou o recado; resta saber se Trump vai encarar o apelo à paz como um dever de Estado intransferível ou apenas como mais um acordo do qual pode, a qualquer momento, desembarcar. O problema ao falar de igual para igual é que, entre iguais, ninguém é obrigado a obedecer.