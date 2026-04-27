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Leitor aponta ‘NÓ DE ORMUZ’ nos estados unidos

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Repórter
27/04/2026 02:00

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“Se o presidente dos EUA, Donald Trump, achava que derrotaria o regime tirano dos aiatolás, do Irã, em uma semana, destruindo sua capacidade militar, poder nuclear, etc, certamente, soberbo, surdo e mal assessorado que é, não imaginou que sua frustração, e desmoralização, também viesse por um estreito chamado de Ormuz. No qual, pela sua importância, passam embarcações transportando 20% do petróleo consumido no mundo. E o Irã, também com seu poderio bélico, vem surpreendendo os EUA. Trump, no lugar de governar a terra do Tio Sam, fica mais tempo no Twitter, mandando mensagens enganosas sobre essa guerra que ninguém mais acredita... E nega estar sob pressão, mas pela enésima vez diz que um acordo com o Irã acontecerá relativamente rápido. Porém, para os analistas, a crise no Irã ainda não atingiu seu pior momento. Enquanto isso, o preço do petróleo sobe.”

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PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP

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