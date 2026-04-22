A janela que a nova geopolítica abre para empresas brasileiras

Felipe Fogaça de Souza



Fundador da NexoExport

Há momentos em que a geopolítica deixa de ser pano de fundo e passa a influenciar diretamente a estratégia da empresa. Este é um deles. Em poucas vezes na história recente, o ambiente global mudou tanto em tão pouco tempo. Tarifas, guerras, rearranjos entre blocos, disputas por energia, tecnologia e cadeias de suprimento. Para o empresário brasileiro, isso já afeta custo, risco, prazo, acesso a mercado e disposição para investir. O mundo ficou mais volátil – e volatilidade, no fim, sempre chega à conta da empresa.

A Europa entendeu isso. A Comissão Europeia passou a tratar competitividade, descarbonização e redução de dependências como pilares centrais de sua nova estratégia econômica. O bloco hoje fala menos como quem apenas regula e mais como quem tenta proteger sua base produtiva, recuperar dinamismo industrial e reduzir vulnerabilidades estratégicas. O Clean Industrial Deal traduz essa virada em linguagem clara: menos ingenuidade, mais segurança industrial.

É nesse contexto que Donald Trump importa. Não porque o Brasil deva organizar sua estratégia em função de um homem, mas porque o trumpismo comercial transformou a imprevisibilidade em método. Seu erro nunca foi apenas político. Foi econômico. Tarifas usadas como instrumento recorrente de pressão até podem produzir manchetes de força, mas degradam previsibilidade, encarecem planejamento e empurram empresas e governos a rever onde dependem demais de um único mercado, fornecedor ou arranjo geoeconômico. Em um ambiente assim, a palavra decisiva deixa de ser eficiência e passa a ser resiliência.

A Alemanha sente esse problema de forma ainda mais aguda. A maior economia da Europa segue pressionada por competição global mais dura, custos elevados, fraqueza industrial e necessidade de recuperar tração exportadora. Quando o governo alemão fala em diversificar relações comerciais, não está fazendo retórica diplomática. Está emitindo um sinal estratégico. Diversificar, neste contexto, significa reduzir risco, abrir mercado e recalibrar parcerias.

É exatamente nesse ponto que o Brasil entra melhor no radar. Não por generosidade europeia, mas por convergência de interesse. O acordo entre União Europeia e Mercosul, já assinado e com aplicação provisória da parte comercial prevista a partir de 1º de maio de 2026, muda o ambiente de forma concreta. Não garante contrato, mas melhora o pano de fundo onde contratos nascem. Reduz ruído, aumenta previsibilidade e torna a conversa entre empresas mais séria, mais crível e mais próxima de decisões reais.

A importância disso para o empresariado brasileiro ainda é subestimada. Acordos comerciais raramente produzem impacto imediato na superfície. O efeito relevante acontece mais fundo: altera expectativa, destrava planejamento, reduz fricção institucional e reposiciona países dentro do mapa mental de investidores, compradores e parceiros industriais. Em outras palavras, não criam demanda sozinhos, mas aumentam a disposição do mercado para olhar com mais atenção. E, em 2026, esse olhar europeu está claramente mais aberto à diversificação.

Se o acordo dá base institucional, a Hannover Messe 2026 dá palco. O Brasil é o país Parceiro da principal feira industrial do mundo, realizada de 20 a 24 de abril em Hannover. A organização do evento apresenta o país como força motriz de uma transformação industrial sustentável, enquanto a feira coloca no centro temas como inteligência artificial na indústria, produção carbono-neutra e soberania tecnológica. Não é um detalhe de protocolo. É a vitrine certa, no momento certo, para um país que ganhou relevância justamente quando a Europa procura novos arranjos produtivos e parceiros mais confiáveis.

O Brasil chega forte, sem dúvida. Em 2025, o país bateu recorde de exportações, com US$ 348,7 bilhões. Ao mesmo tempo, cerca de 66% dessa pauta ainda permaneceu concentrada em commodities. Esse contraste é a parte mais importante da história. O Brasil já é relevante como origem de recursos e escala. Ainda é menos relevante do que poderia ser como parceiro de maior valor agregado, integração industrial, processamento, tecnologia e solução.

É justamente aí que está a oportunidade real. A Europa de 2026 não está apenas procurando volume. Está procurando confiabilidade, rastreabilidade, capacidade industrial, energia competitiva, matérias-primas estratégicas, fornecedores menos vulneráveis e parceiros capazes de operar dentro de cadeias mais exigentes. Isso abre espaço para empresas brasileiras que consigam se posicionar além do básico: transição energética, minerais críticos, agroindústria de maior valor agregado, componentes, automação, software industrial, serviços B2B especializados e modelos de fornecimento que combinem produto, processo e disciplina comercial.

A leitura correta da Hannover Messe, portanto, não é promocional. Para a empresa brasileira séria, ela não é turismo corporativo nem marketing institucional. É entrada de mercado. E mercado europeu, especialmente o alemão, não costuma recompensar quem aparece bem por quatro dias. Recompensa quem sustenta presença, responde rápido, fala a linguagem do comprador, entende compliance, volta com proposta clara e aguenta um ciclo comercial mais longo. O problema de muitas empresas brasileiras nunca foi apenas produto. Foi o espaço entre produto e contrato.

Há ainda um ponto que merece honestidade. O Brasil entra nessa janela em ano eleitoral. Isso recomenda menos paixão e mais profissionalismo. Para o empresariado, o tema central não deveria ser preferência partidária, mas continuidade, previsibilidade e capacidade de execução. O mundo não vai esperar o calendário político brasileiro se organizar para então decidir suas cadeias de fornecimento. A oportunidade existe agora – e o mercado costuma premiar mais quem se move enquanto há abertura do que quem espera por um cenário ideal que nunca chega.

Minha leitura é simples. O mundo ficou mais duro. A Europa está recalibrando suas relações econômicas. A Alemanha precisa diversificar. O acordo UE-Mercosul melhora o ambiente. A Hannover Messe transforma essa mudança em imagem visível. E o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, entra nessa conversa com mais densidade estratégica do que retórica.

Isso não garante nada. Mas abre uma janela rara.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para empresas brasileiras com ambição internacional, 2026 pode ser o ano em que contexto deixa de ser notícia e passa a virar estratégia.