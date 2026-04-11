LEITOR COMENTA O EFEITO DOMINÓ DA GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

“A análise divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais lança luz sobre uma realidade que muitas vezes parece distante, mas que se revela cada vez mais próxima. O conflito no Oriente Médio deixou de ser apenas um problema geopolítico regional e passou a ser um fator direto de instabilidade econômica global, com reflexos concretos no Brasil. O estudo aponta que a escalada das tensões, envolvendo atores como Estados Unidos, Israel e Irã, produz efeitos. Para o Brasil, os impactos são inevitáveis. A dependência de insumos importados, especialmente combustíveis e fertilizantes, expõe a economia nacional às oscilações do Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, o país mantém relações comerciais relevantes com a região, que respondeu por cerca de 4,5% das exportações brasileiras entre 2021 e 2025. Isso significa que qualquer instabilidade ali se traduz em custos maiores aqui, seja no campo, na indústria ou no bolso do consumidor. O alerta não se limita ao setor energético. O encarecimento do frete internacional, a reconfiguração de rotas aéreas e marítimas e a insegurança nos mercados tendem a provocar um efeito em cadeia, atingindo desde a produção industrial até o preço final dos alimentos. Em um mundo globalizado, não há isolamento possível. Uma crise regional rapidamente se transforma em problema sistêmico. O que o estudo evidencia, acima de tudo, é a fragilidade das cadeias globais diante de conflitos prolongados. A economia contemporânea, altamente interdependente, funciona como um sistema sensível a choques externos. Quando uma região estratégica entra em ebulição, o impacto se espalha com rapidez e intensidade. Diante desse cenário, o Brasil precisa mais do que acompanhar os acontecimentos.

É necessário planejamento, diversificação de parceiros comerciais e fortalecimento da produção interna em setores críticos. O conflito no Oriente Médio não é apenas uma questão distante nos noticiários internacionais. Ele se traduz em custos, incertezas e desafios concretos para o país. Ignorar essa conexão é um erro. Compreendê-la é o primeiro passo para enfrentá-la.”

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GREGÓRIO JOSÉ

Belo Horizonte