LEITOR CRITICA DONALD TRUMP PELA GUERRA CONTRA O IRÃ

“Narrativas falsas não faltam nesta insana guerra dos EUA contra o Irã, na qual os dois lados declaram vitória que ninguém viu... Assim como anunciaram na última quarta-feira um acordo de cessar-fogo, que horas após pifou... E até o Estreito de Ormuz foi fechado novamente, já que, como adverte o Irã, se o dito acordo incluía também o cessar-fogo no Líbano, que vem sendo atacado impiedosamente por outro insano, como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não tem acerto. Porém, pelas mãos inconsequentes de Donald Trump, nesta guerra quem mais perde são os EUA. O Irã, mesmo com sua infraestrutura quase destruída, a sua resistência surpreende o mundo e deixa o soberbo Trump desarvorado e desmoralizado. Mas, só Deus sabe quando será o final desta catástrofe humanitária em que milhares de inocentes continuarão perdendo a vida, outros milhares sendo feridos e mutilados etc. Porém, os países do Oriente Médio que também estão sendo atacados e o mundo pagam essa conta, com a alta do petróleo, mais inflação e pelos dias sombrios que nos cercam... E por incrível que possa parecer, o culpado por essa tragédia é ninguém menos que o presidente dos EUA, maior economia e democracia do mundo. Que como democracia, infelizmente, retrocede.”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP