Um respiro incerto no Golfo

O frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã oferece ao mundo um respiro momentâneo em meio à asfixia geopolítica dos últimos meses. A simples perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz, artéria por onde escoa a maior parte do petróleo global, já foi suficiente para trazer um alívio imediato aos mercados. O momento, porém, exige frieza diplomática para conter qualquer otimismo precipitado. Afinal, o que se desenha no horizonte não é a pacificação da região, mas apenas uma pausa provisória em um conflito que continua a emitir sinais de alerta máximo.



Basta olhar para o cenário adjacente. Enquanto Washington e Teerã negociam um recuo tático no Golfo Pérsico, o Líbano continua sob fogo. Os ataques de Israel em território libanês evidenciam o perigoso transbordamento da guerra, que espalha a instabilidade para além das fronteiras iniciais do conflito. A tensão regional segue altíssima e a fumaça nos céus de Beirute prova que um acordo isolado sobre rotas marítimas é incapaz de desarmar a bomba-relógio do Oriente Médio, enquanto os aliados de ambas as partes continuarem alimentando a engrenagem do conflito.



Nesse contexto, é crucial resgatar a memória recente: antes da desastrosa escalada militar em andamento, o Estreito de Ormuz operava normalmente. O bloqueio da via não foi uma fatalidade incontrolável, mas o subproduto direto de uma guerra desnecessária que transformou o comércio global em refém.



O custo do confronto já está sendo cobrado nas bombas de combustível e nas prateleiras dos supermercados ao redor do globo. A interrupção prolongada no fluxo de energia não atinge apenas os painéis das bolsas de valores, mas encarece o frete, trava a cadeia produtiva e penaliza, de forma desproporcional, os países em desenvolvimento e as populações mais vulneráveis. Aceitar a normalização desse tipo de chantagem – seja por bloqueios marítimos ou por bombardeios preventivos – é permitir que disputas de poder no Golfo Pérsico ditem o empobrecimento de cidadãos a milhares de quilômetros de distância.



A eventual reabertura do canal, portanto, não deve ser celebrada como uma concessão benevolente de Teerã ou como um triunfo estratégico da Casa Branca. Trata-se, unicamente, do fim temporário de um absurdo que vem punindo países que nada têm a ver com o conflito.



A comunidade internacional não pode, portanto, se dar ao luxo de atuar apenas como espectadora aliviada desse frágil armistício. É hora de a ONU, a Rússia e a China, além de blocos econômicos como o Mercosul, abandonarem a letargia e usarem essa breve janela de oportunidade diplomática para exercer uma pressão sobre todos os atores envolvidos.

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O objetivo não pode ser apenas estender uma trégua frágil para que os navios voltem a passar, mas forçar um fim definitivo das hostilidades e a garantia de longo prazo para a segurança de Ormuz. É imperativo transformar o alívio temporário em um acordo permanente. Do contrário, se o mundo apenas cruzar os braços à espera do bom senso de líderes belicosos, este cessar-fogo entrará para a história apenas como o breve e ilusório silêncio que antecedeu uma tragédia ainda maior.