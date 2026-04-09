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LEITOR COMENTA CONVOCAÇÕES DE CARLO ANCELOTTI PARA A SELEÇÃO

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Repórter
09/04/2026 02:00

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“Carlo Ancelotti sabe tudo de futebol. É um dos técnicos mais vitoriosos, mas tem um porém: na Seleção Brasileira ainda não convocou Thiago Silva. O 'monstro' está pronto para a próxima Copa do Mundo. Ele não é mais um garoto, mas esbanja vitalidade, experiência, indiscutível qualidade e excelente vigor. Poderá ser um digno 'auxiliar técnico' dentro das quatro linhas. O que está esperando, Ancelotti? Com uma equipe jovem e o 'monstro', a Seleção Brasileira será imbatível e o hexa será nosso.”

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Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES

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