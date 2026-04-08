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LEITOR FALA SOBRE AS AMEAÇAS DE DONALD TRUMP

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Repórter
08/04/2026 02:00

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“Se na Segunda Guerra Mundial o nazista responsável pelo holocausto e ex-presidente da Alemanha, Adolf Hitler, desejou exterminar o povo judeu, e, infelizmente, conseguiu assassinar 6 milhões de judeus, agora, o presidente da maior economia do mundo, o desesperado e insano Donald Trump, afirma nesta terça-feira (7) que se o Irã não aceitar fazer um acordo atendendo as condições da Casa Branca, promete que 'uma civilização inteira morrerá nesta noite'. Ou seja, quem diz essa barbaridade é o presidente dos EUA, considerado como a maior democracia do mundo, mas que, desgraçadamente, deseja bombardear o Irã, com suas Forças Armadas, e exterminar numa só em uma noite os 93 milhões de iranianos. Pelo jeito, com a cumplicidade e participação de outro insano, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu... Ora, mesmo que Trump volte atrás e não autorize esse ataque, deixa uma grande lacuna na imagem do país que governa. Mesmo porque o Congresso, de maioria republicana, nada tem feito para impedir as loucuras do comandante da Casa Branca. E, menos ainda, a Corte americana, que, no mesmo caminho, não parece se incomodar com as ações que estarrecem o mundo como vem promovendo Donald Trump.”

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PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP

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