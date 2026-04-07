LEITOR COMENTA APOSENTADORIA DE MILITAR EM SP
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“O silêncio constrangedor dos deputados bolsonaristas da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com relação ao benefício de aposentadoria integral concedida em tempo recorde ao assassino da esposa, um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, revela a ausência de caráter e a má índole desses deputados. O oficial matou sua esposa, cometendo claramente um crime gravíssimo de feminicídio, tentou usar de sua patente junto aos colegas para modificar a cena do crime brutal e foi recebido no presídio Romão Gomes com abraços, tapinhas nas costas e outras reverências que não combinam com a recepção a um assassino. Assim como os deputados de direita estão calados, nada se ouve do governador sobre a aposentadoria integral em tempo recorde ao assassino. Nenhum comentário. Silêncio igual a omissão em relação à vítima que pertencia à corporação. Imaginem se a vítima fosse uma mulher que trabalhasse na iniciativa privada...”
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RAFAEL MOIA FILHO
Bauru – SP