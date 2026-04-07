LEITOR COMENTA APOSENTADORIA DE MILITAR EM SP

“O silêncio constrangedor dos deputados bolsonaristas da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com relação ao benefício de aposentadoria integral concedida em tempo recorde ao assassino da esposa, um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, revela a ausência de caráter e a má índole desses deputados. O oficial matou sua esposa, cometendo claramente um crime gravíssimo de feminicídio, tentou usar de sua patente junto aos colegas para modificar a cena do crime brutal e foi recebido no presídio Romão Gomes com abraços, tapinhas nas costas e outras reverências que não combinam com a recepção a um assassino. Assim como os deputados de direita estão calados, nada se ouve do governador sobre a aposentadoria integral em tempo recorde ao assassino. Nenhum comentário. Silêncio igual a omissão em relação à vítima que pertencia à corporação. Imaginem se a vítima fosse uma mulher que trabalhasse na iniciativa privada...”

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RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP