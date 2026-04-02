LEITOR FALA SOBRE a EXPLORAÇÃO DAS TERRAS RARAS BRASILEIRAS
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“Sábia, estratégica e oportuna iniciativa do governo federal ao propôr a criação de uma estatal para a exploração das terras raras brasileiras. Temos a segunda maior reserva dessas terras essenciais para a transição energética, fabricação de aparelhos tecnológicos e equipamentos de última geração. Nenhum país permite que esse recurso valioso seja explorado por empresas estrangeiras. Portanto, temos que atentar aos deputados e senadores que são contra essa proposta, agindo contra a pátria, os brasileiros e não merecendo nosso voto
nas próximas eleições.”
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DANIEL MARQUES
Virginópolis – MG