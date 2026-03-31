LEITOR COBRA REDUÇÃO DE CARROS OFICIAIS

“Bons exemplos deveriam sempre ser seguidos em Pindorama. Na Argentina, foi restringida a frota de carros oficiais visando otimizar gastos públicos e os princípios de austeridade. Aqui, uma medida dessa certamente provocaria protestos da classe privilegiada de funcionários públicos, principalmente daqueles que se regalam em carros oficiais com motoristas, seguro e combustível, tudo isso bancado pelos que pagam impostos escorchantes e a cada dia maiores. O trabalhador, que não desfruta dessas mordomias, tem de se deslocar em transporte público ou em seus veículos. Em Minas, se fizerem um levantamento de carros oficiais certamente chegará à estratosfera. Seria de bom alvitre acabar com essa farra e nos aliviar.”

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KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte