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LEITOR COBRA REDUÇÃO DE CARROS OFICIAIS

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Estado de Minas
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Estado de Minas
Repórter
31/03/2026 02:00

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“Bons exemplos deveriam sempre ser seguidos em Pindorama. Na Argentina, foi restringida a frota de carros oficiais visando otimizar gastos públicos e os princípios de austeridade. Aqui, uma medida dessa certamente provocaria protestos da classe privilegiada de funcionários públicos, principalmente daqueles que se regalam em carros oficiais com motoristas, seguro e combustível, tudo isso bancado pelos que pagam impostos escorchantes e a cada dia maiores. O trabalhador, que não desfruta dessas mordomias, tem de se deslocar em transporte público ou em seus veículos. Em Minas, se fizerem um levantamento de carros oficiais certamente chegará à estratosfera. Seria de bom alvitre acabar com essa farra e nos aliviar.”

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KLEBER PEREIRA GONÇALVES
Belo Horizonte

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