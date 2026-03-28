Juros em queda em um cenário global incerto

Thiago Meira de Castro - Administrador, especialista em Engenharia Financeira e tutor dos cursos de pós-graduação em Finanças no Centro Universitário Uninter

O mercado econômico é fortemente influenciado por expectativas, movimentações e, sobretudo, por cenários de incerteza. Em 2026, esse ambiente tem sido marcado por tensões geopolíticas relevantes, como a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e a escalada do conflito entre Irã e Israel, com participação dos Estados Unidos. Nesse contexto turbulento, decisões de política monetária tornam-se ainda mais sensíveis. A recente redução da taxa Selic pelo Banco Central levanta um debate importante: trata-se de uma medida adequada diante dos riscos inflacionários e das pressões externas?



Os impactos desses conflitos já são perceptíveis na economia brasileira. O fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo, elevou significativamente os preços dos combustíveis. Por essa região transitam cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo, e sua interrupção, desde o fim de fevereiro, intensificou a volatilidade nos mercados internacionais de energia.



Considerando que o Brasil importa cerca de 10% do petróleo refinado que consome, o aumento no preço do diesel e da gasolina gera efeitos em cadeia, pressionando custos logísticos e, consequentemente, os preços de diversos produtos. Esse cenário agrava a insatisfação de setores estratégicos, como o de transporte rodoviário, que já sinaliza a possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros. Uma eventual paralisação poderia comprometer ainda mais a atividade econômica, uma vez que a maior parte do transporte de cargas no país ocorre por via terrestre, ampliando riscos de desabastecimento e pressão inflacionária.



Apesar desse ambiente adverso, o Banco Central optou por reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, fixando-a em 14,75% ao ano. Segundo o Comitê de Política Monetária (Copom), a decisão está alinhada à estratégia de convergência da inflação para a meta ao longo do tempo, sem deixar de suavizar oscilações da atividade econômica e estimular o emprego. Ainda assim, a sinalização de cautela é evidente: o próprio Banco Central indicou que não há compromisso com novos cortes no curto prazo, reforçando que os próximos passos dependerão da evolução do cenário externo e do comportamento das expectativas de inflação.



A ata do Copom, divulgada em 24 de março, reforça essa postura prudente. O documento destaca que houve um aumento relevante da incerteza global, especialmente em função dos conflitos geopolíticos recentes, que impactam diretamente variáveis como câmbio, preços de commodities e condições financeiras internacionais. Esse ambiente mais instável exige maior cautela na condução da política monetária, reduzindo o espaço para cortes mais agressivos na taxa de juros.



Embora a inflação tenha apresentado melhora, ela ainda não está plenamente controlada. As projeções indicam níveis próximos de 3,8% para 2026, acima do centro da meta de 3%, ainda que dentro do intervalo de tolerância. Além disso, o Banco Central ressalta que as expectativas de inflação seguem parcialmente desancoradas e que a inflação de serviços permanece resistente, refletindo um mercado de trabalho ainda aquecido e com crescimento de renda acima da produtividade.



Outro ponto relevante destacado na ata é o balanço de riscos, que se tornou mais complexo e equilibrado. De um lado, persistem riscos de alta para a inflação, como a desvalorização cambial, a pressão de custos e a própria instabilidade externa. De outro, há riscos de desaceleração mais intensa da atividade econômica global, o que poderia reduzir pressões inflacionárias. Esse cenário ambíguo reforça a necessidade de uma política monetária mais flexível e dependente de dados.



Diante desse cenário, é fundamental que a política econômica brasileira adote uma postura equilibrada e prudente. Além da atuação do Banco Central, o governo pode investir em medidas estruturais que reduzam a dependência externa de combustíveis, como o fortalecimento da capacidade de refino nacional e o incentivo a fontes alternativas de energia. Paralelamente, políticas de melhoria da infraestrutura logística, com diversificação dos modais de transporte, podem diminuir a vulnerabilidade da economia a choques externos.

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Assim, mais do que reagir a crises conjunturais, o país precisa avançar em reformas que aumentem sua resiliência econômica. A queda dos juros, ainda que tímida, representa um primeiro passo importante, mas sua continuidade dependerá de um ambiente mais estável, tanto no cenário doméstico quanto internacional. Em um mundo cada vez mais interconectado e sujeito a choques inesperados, a solidez das instituições e a credibilidade das políticas econômicas serão determinantes para sustentar o crescimento e controlar a inflação no longo prazo.