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LEITOR AVALIA OS EFEITOS DA PRIVATIZAÇÃO DA BR DISTRIBUIDORA

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Estado de Minas
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Repórter
27/03/2026 02:00

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“Poucos sabem ou, se sabem, se fazem de desentendidos sobre o fato de a BR Distribuidora não fazer mais parte da holding da Petrobras. Em razão da privatização, a distribuição e a importação de alguns derivados de petróleo estão nas mãos da iniciativa privada. Os postos de combustíveis que hoje ostentam a bandeira da Petrobras foram vendidos para a Vibra Energia S.A. Por contrato, essa situação se estenderá até 2029, não sendo possível, por cláusulas contratuais, instituir uma nova empresa distribuidora de derivados de petróleo. Na minha opinião, ao final do contrato, é urgente a instituição de uma nova empresa estatal distribuidora de derivados de petróleo, até para concorrer com as já estabelecidas.”

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Marcus Aurelio de Carvalho
Santos – SP

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