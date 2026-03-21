LEITOR COMENTA A REDUÇÃO DA TAXA SELIC

“Alinhado com as expectativas do mercado, o Banco Central, em sua reunião do Copom desta quarta-feira (18), anunciou a queda de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, que dos 15% que perdurava desde junho de 2025 caiu para 14,75%. Também, seria correto afirmar, que, se não ocorresse essa guerra provocada pelos EUA e Israel contra o Irã, a redução da Selic seria de 0,50 ponto percentual. E Lula, que desde que assumiu sua 3ª gestão no Planalto nada fez para equilibrar as contas públicas, mas mantém sua orgia de gastos, disse nesta quinta-feira (19) que está triste porque a redução da taxa foi de apenas 0,25 ponto. Ora, triste estão os empresários e consumidores finais que pagam por culpa de seu governo com altas taxas de juros para produzir e consumir. E centenas de pedidos de recuperação judicial das empresas, além de grande parte do endividamento das famílias que chegou a 80%, se deve ao descompromisso do presidente com o equilíbrio fiscal, e consequente alta dos juros no mercado. Mesmo porque em meados de 2024, a taxa Selic estava em 10,50%. E como Lula não tinha ouvidos para os alertas do BC com relação a deterioração das contas públicas, com as sucessivas altas que ocorreram na taxa Selic, não por outra razão em junho de 2025 subiu para os 15%. E Lula, ao dizer que está triste com a queda de apenas 0,25 ponto na Selic, não passa de uma farsa... E a inflação, que no acumulado de 12 meses, em março de 2025, estava em 5,48%, somente baixou para 3,81% no último mês de fevereiro, graças a intervenção do BC.”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP