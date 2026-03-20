LEITOR COMENTA AS DECISÕES DE MINISTROS DO STF

“As peripécias de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vêm envergonhando e constrangendo não apenas o STF, mas o Poder Judiciário como um todo. Gilmar Mendes não fica atrás: num supremo deboche (dentre tantos!) resolveu anular (sem ter prerrogativas para isso) a quebra de sigilo bancário do Fundo Arleen, aquele mesmo que comprou o Resort Tayayá. Interessante observar é que esses ministros acreditam que ninguém está vendo o que eles estão fazendo, acreditando sinceramente na sua impunidade. Ledo engano, pois esse é um caso que quanto mais se mexe, mais fede. Em janeiro, o ministro Edson Fachin declarou que 'ou nos limitamos ou poderá haver limitação de um poder externo'. Obviamente, ele se refere aos 'freios e contrapesos' (pavor de ministro do STF) que deve ser exercido pelo 'poder externo', ou seja, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Parece obvio para todos que já passou da hora dos congressistas adotarem as providências para resolver, de uma vez por todas, esse assunto, removendo o obstáculo: o presidente do Senado Federal, David Alcolumbre, o grande responsável pelo caos constitucional em razão de sua omissão e prevaricação.”

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MILTON CORDOVA JUNIOR

Vicente Pires – DF