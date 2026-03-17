Solidez financeira a serviço da segurança, da reparação e do futuro

GUSTAVO SELAYZIM - Diretor financeiro, de estratégia e suprimentos da Samarco

A divulgação das Demonstrações Financeiras de 2025 da Samarco, publicada neste veículo em 12 de março e disponível no site da companhia, marca um momento relevante na nossa trajetória recente. Mais do que números, os resultados refletem decisões consistentes, disciplina operacional e financeira e uma visão clara de longo prazo, ancorada em segurança, previsibilidade e responsabilidade corporativa.



Encerramos o ano com uma performance financeira sólida, sustentada por uma forte e saudável geração de caixa, rigor na gestão de custos e maior estabilidade operacional. A receita líquida alcançou US$ 1,898 bilhão, enquanto o EBITDA ajustado totalizou US$ 1,087 bilhão – cerca de 30% superior ao registrado em 2024. Esse desempenho reforça a capacidade da companhia de gerar valor de forma sustentável, mesmo em um contexto marcado por desafios relevantes.



A disciplina de custos foi um pilar central desse resultado. A combinação entre controle rigoroso de despesas, eficiência operacional e maior previsibilidade permitiu à Samarco fortalecer sua estrutura de capital e ampliar sua flexibilidade financeira para o longo prazo – condição essencial para sustentar investimentos, honrar compromissos e avançar de forma consistente em nossa estratégia.



Do ponto de vista operacional, 2025 também foi um ano histórico. Registramos a produção de 15,11 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro, o maior volume desde a retomada das operações em 2020, além de vendas de 15,9 milhões de toneladas, um crescimento de 68% em relação a 2024. Esse desempenho reflete a consolidação do ramp-up (aumento gradual da produção) em 60% da capacidade produtiva instalada, com plantas estabilizadas e maior previsibilidade operacional.



Esses avanços, no entanto, só fazem sentido porque estão sustentados por um compromisso inegociável com a segurança. Em 2025, atingimos índices que superam referências de mercado, fruto de uma cultura organizacional que prioriza o cuidado com as pessoas, a integridade dos ativos e a excelência operacional. Segurança não é apenas um indicador: é um valor que orienta decisões em todos os níveis da companhia.



Outro aspecto relevante do último ano foi o avanço na reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. O primeiro ano completo de execução do Novo Acordo do Rio Doce foi marcado por resultados concretos, como o pagamento de indenizações, a entrega dos novos distritos, implementação de ações ambientais e a extinção da Fundação Renova. A condução dessas iniciativas exige rigor técnico, governança e capacidade financeira – atributos que foram fortalecidos ao longo do ano.



A conclusão da Recuperação Judicial representou um marco adicional nesse processo, encerrando um ciclo de reorganização financeira e regulatória e reforçando a governança corporativa da Samarco. Com isso, avançamos para uma nova fase, com bases mais sólidas para executar nossa estratégia de retomada operacional, cumprir o plano de negócios e manter um diálogo transparente e contínuo com o mercado.



Olhando para frente, estamos nos preparando para retornar a 100% da capacidade produtiva instalada a partir de 2028, atingindo uma produção anual de 26/27 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro, com um plano de investimentos, aprovado pelo Conselho de Administração, de R$ 13,8 bilhões – o maior já aprovado na história da empresa. Essa meta é resultado de fundamentos financeiros robustos, gestão responsável e uma visão clara de longo prazo.

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Os resultados de 2025 demonstram que a Samarco avança com consistência. Seguimos comprometidos com a segurança, com a disciplina financeira, com a reparação e com a geração de valor compartilhado e sustentável para a sociedade – especialmente nos territórios onde atuamos.