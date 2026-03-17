LEITOR FALA SOBRE PERDA DE SALÁRIO DE JUÍZES

“Depois das liminares suspendendo penduricalhos sem amparo legal que há tempos vêm desviando recursos dos contribuintes – como decidiram os ministros do STF, Gilmar Mendes e Flávio Dino –, agora, e em boa hora, também serão penalizados magistrados que cometerem infrações graves. Calcado na emenda Constitucional nº 103/2019, que promoveu mudanças no Sistema Previdenciário brasileiro, e como já aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Flávio Dino revoga a aposentadoria compulsória e penaliza juízes com perda do cargo e salário. É um passo importante para que a ética e a boa conduta prevaleçam no serviço público. E por que não também por infrações graves não é revogada a aposentadoria compulsória para membros do Ministério Público, com perda de cargo e salário?”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP