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Leitor vê jogada de marketing de Lula

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Repórter
16/03/2026 02:00

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“Sobre a matéria ‘Governo revoga visto de assessor de Trump’ (Política – 14/2/26), trata-se apenas de uma jogada de marketing rasteira. O que o Antônio Conselheiro de Garanhuns quer, para usar um vocábulo em moda, é construir uma narrativa de político superpoderoso que está enfrentando Donald Trump, a fim de obnubilar os escândalos que estamos vivenciando e que envolvem os poderes de Pindorama.”

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Kleber Pereira Gonçalves - Belo Horizonte

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