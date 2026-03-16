Não é amistoso. É final.

Beatriz Junqueira - Juíza de Direito em Belo Horizonte, com atuação na área dos Juizados Especiais do Torcedor e Grandes Eventos

Em 2026, falar sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 não é antecipação. É responsabilidade. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será mais que um torneio: será o teste decisivo sobre como o Brasil trata suas mulheres – dentro e fora dos estádios.



No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Brasil não pode apenas celebrar. Precisa assumir compromissos. Se há um campo onde as mulheres brasileiras transformaram resistência em protagonismo, esse campo é o do esporte – e, especialmente, do futebol.d



Enquanto milhares de mulheres ainda enfrentam violência e desigualdade, o país vibra com conquistas históricas dentro dos gramados. Esse contraste nos provoca. Não é possível exaltar medalhas e gols sem enfrentar as estruturas que ainda limitam a vida de milhões de brasileiras.



O futebol feminino nasceu da resistência, cresceu na coragem e hoje pisa em campo com perspectivas concretas de consolidação. Durante décadas foi proibido e invisibilizado. Ainda assim, resistiu. Hoje lota arenas, movimenta investimentos e inspira meninas que finalmente podem se imaginar atletas sem pedir licença.



A Copa do Mundo Feminina de 2027, inédita no Brasil, representa uma inflexão histórica. Não é apenas um evento esportivo. É oportunidade de amadurecimento institucional, fortalecimento de políticas públicas e afirmação cultural.



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se prepara para esse marco. A experiência acumulada no Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos demonstra que o Poder Judiciário não pode ser mero espectador. Garantir direitos, combater discriminação, prevenir violência e estruturar protocolos de proteção às mulheres em ambientes esportivos são responsabilidades institucionais centrais diante de 2027.



As consequências ultrapassam o esporte. São econômicas – atraem investimentos e geram empregos. São sociais – ampliam referências e reduzem estigmas. São institucionais – consolidam políticas permanentes. São culturais – redefinem quem pertence ao futebol.



O Brasil está diante de uma decisão histórica.



Não é amistoso. É final.



Estamos jogando a partida decisiva sobre que país queremos ser: um que celebra mulheres apenas quando vencem ou um que garante dignidade, segurança e igualdade de oportunidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Quando a bola rolar em 2027, o mundo estará olhando. Que encontre um país que compreendeu que futebol feminino não é favor. É direito. É investimento. É política pública. É compromisso institucional. É futuro.