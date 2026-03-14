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LEITORA FALA SOBRE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

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Estado de Minas
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Repórter
14/03/2026 02:00

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“A Petrobras, como sempre nas crises, segura o aumento dos combustíveis para dizer que pensa nos consumidores, mas as distribuidoras independentes já aumentaram os valores.
É só ver os consumidores em todo país, diariamente, reclamarem e até o álcool, pasmem, está aumentando. Isso mostra que político pensa apenas em eleição e, claro, neles mesmo sempre. Com ou sem crises.”

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MARIETA BARUGO
São Paulo – SP

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