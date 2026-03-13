Assine
espaço do leitor

LEITOR FALA SOBRE TORCIDA DO ATLÉTICO

13/03/2026 02:00

“A torcida do Galo não abandona o time na derrota. Prova maior está registrada na história, quando, em 2005, nós caímos para a Segundona. Depois de perder a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, continuamos a nos fazer presentes no estádio. O pífio público de quarta-feira não se deu porque perdemos o Campeonato Mineiro... Aconteceu por vergonha do papelão iniciado pelo Sr. Everson e patrocinado por quase todo o resto do time. Eu mesmo, com ingresso em mãos, na última hora desisti de comparecer por absoluto desânimo e tristeza. Aquele espetáculo lamentável não nos representa... Não é essa a raça atleticana que esperamos ver em campo.”

MIGUEL A. N. DE MORAES
Belo Horizonte

