Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR FALA SOBRE TRABALHO E APOSENTADORIA

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“Quando se pensa em ter um pouco de paz, em viver dignamente com o pouco que se recebe de aposentadoria, surge um pré-candidato da extrema direita ao cargo de presidente da República para nos roubar essa tranquilidade. Entre tantas outras 'propostas' já anunciadas pelo pré-candidato Flávio, do clã Bolsonaro, uma delas pode ferir de morte os trabalhadores. Flávio Bolsonaro pretende, se eleito, rever (para baixo, é claro) as reformas da Previdência e Trabalhista. Os trabalhadores e aposentados já não têm mais de onde ser espremidos; sua parcela de contribuição ao país já foi amplamente dada. Chegou a hora de políticos, magistrados e tantas outras categorias muito mais abastadas também darem sua parcela de contribuição.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay