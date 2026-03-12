LEITOR FALA SOBRE TRABALHO E APOSENTADORIA

“Quando se pensa em ter um pouco de paz, em viver dignamente com o pouco que se recebe de aposentadoria, surge um pré-candidato da extrema direita ao cargo de presidente da República para nos roubar essa tranquilidade. Entre tantas outras 'propostas' já anunciadas pelo pré-candidato Flávio, do clã Bolsonaro, uma delas pode ferir de morte os trabalhadores. Flávio Bolsonaro pretende, se eleito, rever (para baixo, é claro) as reformas da Previdência e Trabalhista. Os trabalhadores e aposentados já não têm mais de onde ser espremidos; sua parcela de contribuição ao país já foi amplamente dada. Chegou a hora de políticos, magistrados e tantas outras categorias muito mais abastadas também darem sua parcela de contribuição.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP