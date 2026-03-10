O FUTURO E AS MULHERES

“Na última semana, véspera do Dia Internacional da Mulher, aparece um número que deveria causar constrangimento coletivo em Minas Gerais. Não é um detalhe estatístico. É um retrato do atraso. Um levantamento da Fiemg mostra que as mulheres ocupam apenas 0,4% das chamadas profissões do futuro no estado. Inteligência artificial, big data, desenvolvimento de software. Do outro lado da mesa, os homens aparecem com 1,5%. Não é muito, mas é quase quatro vezes mais. O dado não é apenas uma desigualdade. É um sinal de que estamos construindo o futuro com metade da população praticamente do lado de fora da porta. Enquanto o mundo discute transformação digital, automação e inovação, boa parte das mulheres ainda está concentrada nas ocupações mais vulneráveis às mesmas mudanças tecnológicas que prometem redesenhar o mercado de trabalho. Em Minas, 16,6% das mulheres do mercado formal estão em funções com alto risco de desaparecer ou encolher até o fim da década – atendentes de serviços postais, caixas bancários, operadores de caixa. Entre os homens esse índice é de 5,6%. Traduzindo em bom português: o futuro chega primeiro para tirar empregos femininos e chega bem mais devagar para abrir novas portas para elas. Não é coincidência. É estrutura. Durante décadas meninas foram afastadas, de forma sutil ou explícita, das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando um estudo como esse aparece, ele não revela apenas números. Ele mostra uma lógica de exclusão que continua funcionando sem fazer barulho. O problema não é falta de talento. É falta de acesso, incentivo e oportunidade. Minas Gerais, assim como o Brasil inteiro, precisa de mais gente preparada para o mundo digital que já está batendo à porta. Ignorar o potencial das mulheres nesse processo é simplesmente desperdiçar inteligência, criatividade e capacidade produtiva. Se quisermos um mercado de trabalho moderno, inovador e forte, metade da população não pode continuar presa às funções que o próprio avanço tecnológico ameaça eliminar.”

GREGÓRIO JOSÉ

Belo Horizonte