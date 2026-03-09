Mês da Mulher: quebrar estereótipos para garantir o futuro

Sonia de Almeida

Diretora executiva da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (Afesu)



Neste mês, celebramos a mulher, período esse que ultrapassa o simbolismo do calendário e se consolida como um marco para uma reflexão e ação. Mais do que homenagens, a data nos convoca a encarar desigualdades históricas que ainda estruturam diferentes espaços na nossa sociedade, entre eles, a ciência e a produção do conhecimento.

No campo acadêmico, os avanços conquistados nas últimas décadas convivem com barreiras persistentes. No Brasil, as mulheres representam cerca de 57,5% das pessoas matriculadas no ensino superior, segundo o relatório do IBGE de 2022. O dado evidencia presença e protagonismo na base do sistema. No entanto, essa maioria não se sustenta à medida que a carreira avança.

Quando se observa os níveis mais altos de reconhecimento científico, o cenário muda: apenas 35,5% das bolsas de produtividade em pesquisa são concedidas a mulheres. A desigualdade se intensifica conforme cresce o prestígio, o acesso a recursos e o poder de decisão. Em outras palavras, quanto mais elevada a posição na hierarquia acadêmica, menor a presença feminina.

Enquanto a participação masculina tende a crescer, a feminina diminui progressivamente, não por falta de competência, mas por um conjunto de fatores que incluem estereótipos de gênero, sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidado, pouco acesso a financiamento, redes acadêmicas excludentes e vieses institucionais ainda presentes nos critérios de avaliação.

No Brasil, meninas ainda não são encorajadas a ocupar espaços tradicionalmente associados às ciências exatas, à tecnologia, à engenharia e à matemática. E tal fato acaba por fazer com que elas tenham a ideia de que determinadas áreas “não são para mulheres” impactando suas escolhas educacionais e trajetórias profissionais.

No ambiente acadêmico, esses estereótipos se traduzem em menor visibilidade, menos convites para posições de liderança, bancas e colaborações estratégicas.

Por isso, investir em pesquisadoras não é apenas uma questão de equidade social, mas de desenvolvimento científico e econômico. Diversidade importa: equipes mais diversas produzem pesquisas mais inovadoras, abrangentes e socialmente relevantes. Países que apostam na equidade de gênero na ciência colhem melhores resultados em inovação, tecnologia e impacto social do conhecimento produzido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Dia Internacional da Mulher nos lembra que talento não falta. O que ainda falta são condições equitativas para que esse talento floresça plenamente. Reconhecer as desigualdades, questionar estereótipos e ampliar investimentos em pesquisadoras é investir no futuro da ciência, através da educação de mulheres.