LEITOR FALA SOBRE A ‘NOSSA GUERRA’

“Por óbvio, a guerra iniciada pelos Estados Unidos contra o Irã nos traz preocupação, afinal, este mundo é pequeno. Mas a nossa guerra é com o clima. Enchentes sucessivas e violentas atingem todas as regiões do Brasil; queimadas, e aqui, claro, há a mão do homem diretamente ligada ao fogo, devastam inúmeras localidades do país. Até ciclones e tornados já tivemos. Mas como vencer essa guerra contra algo tão poderoso quanto a natureza? Dialogando com ela, entendendo suas necessidades e refletindo sobre o que fazer para aplacar sua 'ira'. Conseguiremos? Poderia dizer que só o tempo dirá, mas o tempo também está contra nós.”

MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP