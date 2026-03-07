Assine
overlay
Início Opinião

LEITOR FALA SOBRE A ‘NOSSA GUERRA’

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“Por óbvio, a guerra iniciada pelos Estados Unidos contra o Irã nos traz preocupação, afinal, este mundo é pequeno. Mas a nossa guerra é com o clima. Enchentes sucessivas e violentas atingem todas as regiões do Brasil; queimadas, e aqui, claro, há a mão do homem diretamente ligada ao fogo, devastam inúmeras localidades do país. Até ciclones e tornados já tivemos. Mas como vencer essa guerra contra algo tão poderoso quanto a natureza? Dialogando com ela, entendendo suas necessidades e refletindo sobre o que fazer para aplacar sua 'ira'. Conseguiremos? Poderia dizer que só o tempo dirá, mas o tempo também está contra nós.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay