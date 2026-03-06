LEITOR FALA SOBRE GUERRA

“Venho parabenizar o governo espanhol por não permitir o uso de suas bases pelo governo dos EUA, fundamentando sua decisão na preservação da paz e do direito internacional, sobretudo em guerras injustificadas. A declaração do presidente Pedro Sánchez explicitando os motivos de a Espanha não participar dessa guerra é um ato de coragem, caráter, humanismo, respeito ao direito internacional e a soberania dos povos. A Espanha demonstra para a Europa e o restante dos países que o mundo não pertence aos norte-americanos.”

DANIEL MARQUES

Virginópolis – MG