LEITOR FALA SOBRE GUERRA

06/03/2026 02:00

“Venho parabenizar o governo espanhol por não permitir o uso de suas bases pelo governo dos EUA, fundamentando sua decisão na preservação da paz e do direito internacional, sobretudo em guerras injustificadas. A declaração do presidente Pedro Sánchez explicitando os motivos de a Espanha não participar dessa guerra é um ato de coragem, caráter, humanismo, respeito ao direito internacional e a soberania dos povos. A Espanha demonstra para a Europa e o restante dos países que o mundo não pertence aos norte-americanos.”

DANIEL MARQUES
Virginópolis – MG

