LEITOR FALA SOBRE OS PENDURICALHOS

“No conchavo entre os Três Poderes em acabar ou reduzir os penduricalhos, os adeptos 'do que eu posso obter do meu país' com 'direitos adquiridos', são pesadelos para os brasileiros comuns. Assim, acabar com o fura teto jamais acontecerá. No Brasil dos 90 milhões que abominam carteira assinada para não perder o auxílio social, também fazem parte do grupo unido para não perder seus invejáveis penduricalhos. Felizmente, aqueles da parte de 'o que eu posso fazer pelo meu país', mesmo insatisfeitos, sustentam a classe das mordomias com penduricalhos e dos que odeiam carteira assinada.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES