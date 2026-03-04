Crescimento de 2,3% do PIB: leitura estrutural e limites do resultado

Hugo Garbe



Professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Ocrescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025, conforme divulgado pelo IBGE, deve ser analisado à luz de sua composição, do contexto macroeconômico e das restrições estruturais da economia nacional. Isoladamente, o número indica expansão da atividade. Contudo, sua magnitude e estrutura setorial sugerem desempenho compatível com estabilização cíclica, não com transformação estrutural.

Do ponto de vista quantitativo, uma taxa de 2,3% situa-se próxima ao crescimento potencial estimado para o Brasil nos últimos anos, frequentemente calculado entre 1,5% e 2,5% ao ano, dadas as restrições de produtividade e demografia. Isso significa que o resultado não representa aceleração significativa da capacidade produtiva, mas sim expansão em linha com o teto estrutural atual.

A análise setorial é determinante. Crescimentos concentrados em segmentos específicos, especialmente aqueles menos intensivos em encadeamentos produtivos de alta tecnologia ou maior valor agregado, tendem a gerar impactos limitados sobre produtividade agregada. A indústria de transformação, historicamente relevante para difusão tecnológica e ganhos de escala, permanece com desempenho modesto quando comparada a economias emergentes que avançaram em inserção global.

No campo macroeconômico, o resultado foi obtido em ambiente de política monetária restritiva. Taxas de juros reais elevadas comprimem o investimento privado, sobretudo em setores intensivos em capital. A formação bruta de capital fixo, variável essencial para expansão da capacidade produtiva futura, torna-se mais onerosa. Quando o crescimento ocorre sob tais condições, é necessário avaliar se há avanço consistente do investimento ou apenas recomposição parcial após ciclos anteriores.

Outro ponto relevante é a relação entre crescimento agregado e renda per capita. Em economias com expansão populacional ainda positiva, parte do crescimento do PIB é absorvida pelo aumento da população, reduzindo o impacto sobre renda média. Sem elevação consistente da produtividade do trabalho, o crescimento tende a se diluir.

Além disso, a sustentabilidade fiscal permanece elemento central. Crescimentos moderados, combinados a elevado comprometimento orçamentário, limitam o espaço para políticas anticíclicas futuras. A dinâmica dívida/PIB depende não apenas do crescimento nominal, mas da trajetória de juros reais e do resultado primário. Sem consolidação fiscal estrutural, expansões moderadas podem não alterar significativamente o quadro de vulnerabilidade.

Em síntese, o crescimento de 2,3% em 2025 indica continuidade da atividade econômica em território positivo, porém não altera o diagnóstico estrutural da economia brasileira: baixo crescimento potencial, produtividade estagnada e restrições fiscais persistentes. A questão central não é apenas crescer, mas elevar a taxa potencial de expansão por meio de ganhos permanentes de eficiência e capital humano.